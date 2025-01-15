شكرا لمتابعة خبر عن أمير الباحة يتفقد مكاتب الموظفين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ؛مكاتب الموظفين ، وحرص على الاستماع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم.

وتسلم الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، تقريرًا مفصلًا عن الحركة الرياضية وأوضاع أندية المنطقة، متضمنًا إحصائية بمنجزات الفرع لعام 2024م .

وناقش أمير الباحة خلال اللقاء أبرز المشاريع التطويرية لمدينة الملك سعود الرياضية وإمكانية اعتماد مشاريع رياضية أخرى بالمنطقة، وأوضاع الأندية الرياضية وسبل تطويرها، كما تم الاطلاع على المشاركات المجتمعية التي يعتزم الفرع تنفيذها لتعزز الممارسات الرياضية في جميع المحافظات.