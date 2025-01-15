نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "حركة حماس أعطت الضوء الأخضر لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة". من جهتها، كشفت القناة ١٣ الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مسؤول إسرائيلي يقول إن حماس أعطت الضوء الأخضر لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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