انتهت الجولة الاولى الصباحية من الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ، على ان تستأتف الجولة الثانية عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم بلقاء مع كتلة الكتائب.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الجولة الاولى من الاستشارات النيابية غير الملزمة على ان تستأتف بجولة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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