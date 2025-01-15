مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا هو أمر بالغ الأهمية

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن "تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا هو أمر بالغ الأهمية" بعد سقوط حكم بشار الأسد وتسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد.

واشار تورك خلال مؤتمر صحافي من دمشق التي يزورها للمرة الأولى مفوّض حقوق إنسان الأمم المتحدة، الى أن "العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدّم سوريا نحو المستقبل"، مضيفا أن "الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل".

واضاف أن "مع بحث المجتمع الدولي قضية العقوبات، سيكون من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير العقوبات على حياة الشعب السوري"، مضيفا "لذلك، أدعو إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات بهدف رفعها".