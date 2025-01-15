إطلاق ورشة تأهيل في مستشفى تل شيحا

أعلنت إدارة مستشفى تل شيحا عن إطلاق ورشة عمل مكثفة لتأهيل الطابق الأول في المستشفى، الذي ظل مغلقًا لفترة طويلة.

وبجسب الادارة، يهدف هذا المشروع إلى تحويل الطابق الأول إلى مساحة متكاملة وحديثة تقدم خدمات طبية نوعية، تشمل أقسامًا جديدة ستضيف قيمة كبيرة لخدمة المرضى في المستشفى. ومع انتهاء أعمال التأهيل، سيكون الطابق الأول في متناول الجميع، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للمستشفى ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت الإدارة أن هذا التطور يمثل خطوة محورية في رؤية المستشفى لتحديث بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي المتزايدة.