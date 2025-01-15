عدوان: الثنائي لديه اكبر تمثيل شيعي ونأمل ان يشارك في العهد الجديد لكنه ليس الممثل الوحيد

أشار النائب جورج عدوان، في تصريح له بعد لقائه مع تكتل الجمهورية القوية، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الى ان "مطلبنا الاساسي ان تكون خطة الحكومة خطاب القسم وحددنا بوضوح اننا لا نريد العودة الى اي معادلات سابقة منها جيش وشعب ومقاومة"، مؤكدا "اننا تطبّق القرارات الدولية بحذافيرها ومحاربة الفساد واستقلالية القضاء".

ولفت عدوان الى ان "قبل الحصص والمحاصصة نريد الجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون"، مؤكدا انه "لم يجر تقديم أي وعود لاحد بعكس ما اشاع بعض النواب".

واكد عدوان، أن "الثنائي لديه اكبر تمثيل شيعي ونأمل ان يشارك في العهد الجديد لكنه ليس الممثل الوحيد".