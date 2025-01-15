انت الان تتابع مشاهد في السعودية.. اقتران بين الزهرة وزحل السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2025, 11:23 صباحاً

تشهد سماء العالم والسعودية عند غروب الشمس يوم السبت 18 رجب 1446هـ اقترانًا مميزًا بين كوكب الزهرة وزحل. وأفاد رئيس جمعية نور الفلك عيسى الغفيلي، أن الاقتران يحدث عندما تكون الأجرام السماوية قريبة من بعضها ظاهريًا، أي حسب رؤيتنا لها من على سطح الأرض، بينما في الواقع تفصل بينها مسافات كبيرة جدًا. وأشار إلى أن كوكبي الزهرة وزحل سيقتربان من بعضهما ظاهريًا بداية من مساء يوم الخميس ويصل الاقتران ذروته يوم السبت في الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة، حيث يستمر الاقتران في الأفق الغربي لمدة ثلاث ساعات.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد في السعودية.. اقتران بين الزهرة وزحل السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.