الامارات | بدلاً من التاجر.. امرأة ترسل بالخطأ لمحقق الشرطة طلب شراء مخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة القبض على امرأة بعد أن أرسلت رسالة نصية عن طريق الخطأ إلى محقق في إدارة الشرطة بدلاً من تاجر المخدرات الذي كانت تحاول الاتصال به، في ولاية فلوريدا.

ووفقاً لمكتب عمدة مقاطعة باي، أرسلت أوكتافيا ويلز (41 عاماً)، رسالة نصية تطلب شراء الفنتانيل (وهو مخدر ممنوع) قبل مغادرتها المدينة. واعتقدت المرأة أنها ترسل رسالة نصية إلى تاجر مخدرات تعرفه، لكنها أرسلت الرسالة النصية عن طريق الخطأ إلى محقق مخدرات في مكتب المقاطعة، وفقاً لما ذكرته محطة WTVY.

وعلى الفور استغل المحقق الخطأ وبدأ في التواصل مع ويلز متخفياً كتاجر ممنوعات، واتفق معها على «بيع الفنتانيل».

بعدها ذهبت ويلز إلى محطة وقود لمقابلة الرجل الذي اعتقدت أنه تاجر، لكنها بدلاً من ذلك، وجدت السلطات. وتم القبض عليها واتهامها بالاستخدام غير القانوني لجهاز اتصال ثنائي الاتجاه، وحيازة أدوات مخدرات والقيادة برخصة معلقة.