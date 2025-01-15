باسيل التقى سلام: لم نطلب منه أي طلب في الحكومة وبرأينا يجب أن تكون ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "هناك فرصة لتوازن جديد في البلد وشراكة فعلية وإصلاح"، موضحًا أنّ تكليف رئيس الحكومة المكلف نواف سلام "ليس هزيمة لأحد بل انتصار لفكر الاصلاح"، مشددًا على "أننا لم نطلب منه أي طلب في الحكومة ومستعدّون للمساعدة وبرأينا على الحكومة أن تكون ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين".

وقال، بعد لقاء تكتل "لبنان القوي" مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إثر الاسشتارات النيابية غير الملزمة، "إننا لا نقبل بإقصاء أحد ولا يجب أن يكون لدى أحد هذه الفكرة".

وأضاف باسيل "طالبنا في البيان الوزاري بتنفيذ القرار 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة".