لازاريني: "الاونروا" ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها

اكد المفوض العام لوكالة "الاونروا" فيليب لازاريني، أن "المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني".
واكد لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط، اننا "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا"، مشددا على أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".
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