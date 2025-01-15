تمنى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له، على رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف سلام توزير كفاءات جدية بعيداً عن حسابات المتحكمين بالدولة وتمثيل كل المناطق كعكار وإقليم الخروب والبقاع الغربي.
واضاف :"لدينا كفاءات كبيرة في الخارج فليتم الإستعانة بها . عمر حرفوش نموذجاً في طرابلس وكثيرون غيره".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب تمنى توزير كفاءات بعيدا عن حسابات المتحكمين بالدولة: لدينا كفاءات كبيرة بالخارج وعمر حرفوش نموذجاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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