شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. تعرف على أهم مخرجات المرحلة الأولى من المحور السياسى والان مع تفاصيل الخبر

يعد الحوار الوطنى، مبادرة رئاسية جذبت المشاركين من الشرائح المجتمعية والسياسية المختلفة، وتخلق فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر وتوضيح الآراء وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأولوية والأهمية المشتركة مجتمعاتهم، ليكون همزة الوصل بين المواطنين وصناع القرار بالدولة المصرية، وللتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من جودة الحياة للمواطنين سواء وحياة كريمة لهم انطلاقا من قيمنا المشتركة.

وكان هناك العديد من مخرجات الحوار الوطنى في عدة محاور، والسطور التالية تستعرض أهم مخرجات المرحلة الأولى من المحور السياسي:



- سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.



- ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات.



- ضرورة إعطار المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق.



- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية.



- وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاونى.