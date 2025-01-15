شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبو زيد يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر بالناتو لسكرتير عام الحلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو أوراق اعتماده إلى سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي "مارك روته" اليوم الأربعاء.

أعقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد لقاء ثنائي جمع السفير المصري مع سكرتير عام الحلف، تناول التطورات المرتبطة بتصاعد حدة التحديات والتهديدات الأمنية الإقليمية والدولية، حيث حرص السكرتير العام على الاستماع لتقييم السفير المصرى لتلك التطورات، والجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب فى قطاع غزة والسودان وتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام فى المنطقة.

هذا، وقد تطرق اللقاء إلى خطة عمل الناتو للجوار الجنوبي التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعيين مبعوث للناتو للجوار الجنوبي، وبرامج التعاون القائمة بين الناتو وشركائه في المنطقة.

فى نهاية اللقاء، أعرب "روته" عن تقديره للجهود الكبيرة التى تبذلها مصر تحت قيادة الرئيس عيد الفتاح السيسى لحل أزمات الشرق الأوسط وتعزيز ثقافة السلام والتنمية ودعم الاستقرار، وطلب نقل تحياته وتقديره الشخصى لرئيس الجمهورية.