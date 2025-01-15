شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى مبادرة رئاسية تخاطب كل الشرائح المجتمعية والسياسية..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان "الحوار الوطني..الطريق نحو الجمهورية الجديدة ومساحات مشتركة"، رصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني مسار عمله خلال الفترة الماضية على مدار عامين، متضمنا محدداته وأهدافه، وكيف بدأ وتفاصيل هيكله، إضافة إلى ما حققه الحوار الوطني حتى الآن من مخرجات وإنجازات قي طريق ترتيب الأولويات الوطنية التي تخدم صالح الوطن والمواطن.

ويأتي الحوار الوطني، بعد مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت في 26 أبريل 2022, لإطلاق حوار وطني شامل بجمورية مصر العربية، وجاءت نص كلمة الرئيس في هذا الصدد خلال إفطار الأسرة المصرية" تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية".

وأكدت الأمانة الفنية على أن الحوار الوطني المصري، هو مبادرة رئاسية تجذب المشاركين من الشرائح المجتمعية والسياسية المختلفة وتخلق لهم فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر، وتوضيح الآراء، وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأولوية والأهمية المشتركة بمجتمعاتهم.

وتابعت، هو دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع و قواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا بكل ما تحمله من جودة الحياة للمواطنين سواء وحياة كريمة لهم انطلاقا من قيمنا المشتركة.