وول ستريت جورنال عن مصادر: المفاوضون استأنفوا اليوم نشاطهم بالدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر، أن "المفاوضين استأنفوا اليوم نشاطهم بالدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، نقلا عن مسؤولين، بأن "إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وقال المسؤولون للشبكة إن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع "إذا سارت الأمور على ما يرام".

ونقلت الشبكة عن وثيقة اطلعت عليها، بأن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة"، وكشفت أن "المرحلة 3 من اتفاق غزة ستشمل تبادل الجثث وبدء إعادة إعمار غزة وفتح حدودها".

وكانت قد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قوله خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إنّه مستعد لوقف إطلاق نار دائم في القطاع "شرط إعادة كل الأسرى".