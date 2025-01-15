أكد النائب طوني فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل"، انه "تمنّينا على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام تشكيل حكومة كفاءات تكون على قدر تطلّعات المرحلة ونقف إلى جانب هذا العهد والحكومة"، مشيرا الى ان "التواصل بين كل المكونات أمر ضروري في هذه المرحلة والحكومة بحاجة إلى أكبر إجماع ممكن للقيام بمهامها".

كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: التواصل بين كل المكونات أمر ضروري في هذه المرحلة والحكومة بحاجة إلى أكبر إجماع ممكن للقيام بمهامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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