"ان بي ايه": ميتشل يقود كافالييرز للثأر من بايسرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد دونوفان ميتشل بنقاطه الـ 35 فريقه كليفلاند كافالييرز للتغلب على انديانا بايسرز 127 117 الثلاثاء ليثأر لخسارته الاخيرة امامه الاحد ويعزّز رصيده الى 34 فوزا و5 هزائم في صدارة المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وبعد ثلاثة ايام من فوز بايسرز على كافالييرز الذي أنهى سلسلة من 12 فوزا متتاليا للاخير، كما وألحق به خسارته الثانية فقط على أرضه هذا الموسم، سافر كليفلاند الى إنديانابوليس وألحق الهزيمة الاولى ببايسرز بعد ستة انتصارات متتالية.

وأرسى ميتشل ايقاع المباراة مبكرا بتسجيله 19 نقطة في الربع الأول.

ثم انتزع انديانا التقدم بفارق نقطتين في وقت مبكر من الربع الثاني قبل أن يتأخر بنقطة واحدة مع نهاية النصف الأول، لكنّ كافالييرز ضرب بقوة في الربع الثالث الذي حسمه لمصلحته 38 28.

وكان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل لبايسرز بـ 23 نقطة وأضاف اليه الكندي بينيديكت ماثورين 19 نقطة قبل ان يطرد في أواخر الربع الاخير بعد تلقيه خطأه الفني الثاني لاصطدامه بالحكم اثر اعتراضه على أحد قراراته.

من جهة أخرى، عزز اوكلاهوما سيتي ثاندر سجله الى 33 فوزا و6 هزائم في صدارة المنطقة الغربية بفوزه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز المنقوص 118 102.

وكان الكندي شاي غلجيوس ألكسندر الذي عانى من ليلة هجومية سيئة خلال الفوز الأخير على واشنطن ويزاردز افضل مسجل لثاندر بـ 32 نقطة من بينها 12 تسديدة ناجحة من أصل 15 من المسافات كلها.