تركي آل الشيخ ينقل صلاح إلى الهلال

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، صورة للنجم المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنكليزي بقيمص الهلال السعودى، وذلك عبر حسابه الرسمى بمنصة "فيسبوك"، وهو الأمر الذي جعل الملايين في السعودية ومصر والعالم العربي يبصمون على أن صفقة انتقال صلاح إلى الفريق الهلالي قد تمت، وذلك على الرغم من أنه لم يتم الاعلان رسمياً عن ذلك حتى الآن.



ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية صورة محمد صلاح بقميص نادي الهلال على وجه التحديد، ليفتح الباب واسعا أمام إمكانية انتقال هداف الدوري الإنكليزي إلى صفوف "الزعيم" عقب نهاية الموسم، وذلك على الرغم من أن اتحاد جدة كان في قلب المنافسة للحصول على توقيع النجم المصري.

وجدد نادي الهلال السعودي اهتمامه بالتعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأشارت تقارير سعودية وعالمية إلى أنه سوف يكون بديلاً للنجم البرازيلي نيمار.



صلاح بديلاً لنيمار

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن محمد صلاح بات يشكل خياراً رئيسياً لنادي الهلال الذي يسعى لتدعيم صفوفه قبل المشاركة فى مونديال الأندية صيف 2025، خاصة أن النجم البرازيلي نيمار بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة "زعيم أسيا" بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الهلال يسعى لضم محمد صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي لتصحيح خطأ التعاقد مع نيمار الذي لم يحقق النجاح المنتظر مع النادي السعودي بعدما شارك في 7 مباريات منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو في صيف 2023 بسبب لعنة الإصابات.

وكانت مصادر سعودية، تقريرًا من صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أكد أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الهلال، وأوضح التقرير أن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب بقميص الهلال وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025، الذي سيقام في الولايات المتحدة.

الأعلى أجراً في العالم

تجدر الإشارة إلى أن ثمة تقارير صحفية قد ذكرت من قبل أن صندوق الاستثمار السعودي، يخطط لجعل محمد صلاح أعلى لاعب أجرًا في العالم، براتب يفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مما يعني الحصول على أكثر من 200 مليون يورو، وهي تقارير غير مؤكدة فيما يتعلق بالمقابل المادي حتى الآن.

يذكر أن صلاح سجل 21 هدفاً وصنع 17 في 28 مباراة مع ليفربول بكافة المسابقات هذا الموسم، ليساهم في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنكليزي، فضلاً عن تألقه في مباريات دوري أبطال أوروبا، وهو الموسم الذي يعد الأفضل في مسيرة صلاح، الأمر الذي جعله مرشحاً لدخول سباق الكرة الذهبية لعام 2025.