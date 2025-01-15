ألكاراس يشيد بفونسيكا ويتوقّع أن يصبح بين الأفضل في العالم "قريبا"

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : أشاد الإسباني كارلوس ألكاراس المتوج بأربعة ألقاب غراند سلام في كرة المضرب، الأربعاء بالشاب البرزيلي المدهش جواو فونسيكا، متوقعا أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم "قريبا جدا".

وأدهش فونسيكا (18 عاما) الجميع بفوزه الصاعق الثلاثاء على الروسي أندري روبليف التاسع بثلاث مجموعات نظيفة ضمن بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، في أول ظهور له في بطولات غراند سلام.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصبح فونسيكا ثاني أصغر لاعب يتوّج بلقب نهائيات رابطة محترفي التنس للجيل القادم، منذ أن حصل الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا على اللقب، وهو في سن الـ18 عاما أيضا، قبل خمسة أعوام.

وأبدى ألكاراس (21 عاما) المصنف ثالثا إعجابه بالشاب البرازيلي، قائلا "ماذا يمكنني أن أقول عن ذلك؟ فقط مذهل. الطريقة التي لعب بها مباراته الأولى في غراند سلام أمام لاعب من العشرة الأوائل لأول مرة، إنه أمر لا يُصدق".

وتابع الإسباني المتأهل إلى الدور الثالث "الطريقة التي تعامل بها مع المباراة، الأعصاب، المباراة بشكل عام، كان أمرا مذهلا".

وتوقّع ألكاراس أن يصل فونسيكا الذي يحتل المركز 112 عالميا في التصنيف، إلى مكانة عالية في المستقبل، قائلا "إنها مجرد بداية العام، فوز واحد فقط في غراند سلام، سيصل إلى هناك".

وأردف "سنضع اسم جواو فونسيكا على قائمة أفضل اللاعبين في العالم قريبا جدا".

بعد لقبه في نهائيات رابطة محترفي التنس للجيل القادم، حقق فونسيكا هذا الشهر لقب دورة كانبيرا، التي تندرج ضمن دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى الثاني من دورات المحترفين بعد دورات النخبة لرابطة ايه تي بي.

اجتاز البرازيلي الأدوار التمهيدية في مبلورن بارك ووصل إلى 14 انتصارا متتاليا، وسيواجه الإيطالي لورنتسو سونيغو المصنف 55.

قال بعد فوزه على روبليف "بالتأكيد، منحني لقب بطولة الجيل القادم الثقة. أنا ألعب كرة مضرب رائعة، لذلك أحتاج إلى الاستمتاع بهذه اللحظة وتقديم أفضل ما لدي".