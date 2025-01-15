"جريمة" الشباب الـ 5.. فيديو خطير يفك لغز أول شرارة لحرائق كاليفورنيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لوس أنجليس: تداولت وسائل الإعلام الأميركية فيديو خطيرا قد يفك لغز اندلاع حرائق ولاية كاليفورنيا الأميركية وثقه خمسة شبان يمارسون التأمل بالقرب من صخرة "الجمجمة" في التلال المطلة على باسيفيك باليساديس في صباح يوم 7 يناير.

ورصد الشباب الخمسة الذين يلومهم العديد من نشطاء مواقع التواصل الأميركية على عدم تنبيههم السلطات بشكل جدي لاندلاع النيران، وجود "شرارة" أولى الحرائق، التي ستلتهم مساحات واسعة من المدينة، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في المدينة.

وبدأ الأمر حين وثق الشبان الخمسة مقطع فيديو يتحدثون فيه عن مشاعرهم خلال التأمل، وقد أغمضوا أعينهم. إذ قال أحدهم "أشعر أن أنفاسي تتباطأ"، وقال آخر "أشعر أن الجاذبية تزداد"، قبل أن يقول الباقون "نشتم رائحة دخان".

ومع قلة المعلومات حول أصل الحرائق المميتة، التي لا تزال تلتهم لوس أنجلوس، بدأ الناس على الإنترنت يلومون الشبان الخمسة، الذين كانوا على مقربة كبيرة جدا من نقطة اشتعالها.

كان الشبان الخمسة، ومن بينهم أورين، البالغ 24 عاما، ويدير شركة تخييم، أول من رصدوا حريق باليساديس في مراحله الأولى، وفق صحيفة "التايمز".

وفي مقاطع فيديو أخرى، أدرك الشبان أن الحريق بدأ يشتد وينتشر، حيث ظهروا وهم يهرولون بأقصى ما أمكنهم منحدرين من التلال، فيما كانت رقعة الحريق تتسع.

لكن الشبان، الذين يعرفون أن الحرائق في كاليفورنيا أمر شائع، لم يتوقعوا أن يصبح ما رأوه إحدى أكثر الكوارث الطبيعية التي ستشهدها الولاية الأميركية.

ووصف أورين ما حدث لاحقا بأنه "كابوس طويل". عندما اشتموا رائحة الدخان، فتح الشبان الخمسة، الذين كانوا في وضعية تأمل، أعينهم ورأوا ألسنة اللهب تتصاعد فوق سلسلة الجبال. قال أورين إنه لم يستطع رؤية مكان اندلاع الحريق بالضبط، لكنه رأى فقط أنه كان قادما عبر السلسلة.

كان على المجموعة أن يركضوا بأسرع ما يمكنهم بعيدا عن النار، التي كانت تنمو بسرعة.

وقال أورين إنه على مدار الأيام اللاحقة، ازدادت صدمته مع تصاعد سحابة الدخان وأدرك حجم الحريق.

وسرعان ما لاقت مقاطع الفيديو، التي نشرها أورين على "إكس"، انتشارا واسعا، وأصبح هو وأصدقاؤه هدفا لمتابعي الشبكات الاجتماعية، الذين وجدوا أنه من المريب أن يكون الشبان الذين يحملون على ظهورهم حقائب، قريبين جدا من مصدر الحريق.

وصل الأمر إلى حد مشاركة الممثل روب شنايدر، مقاطع الفيديو للشبان الخمسة، معلقا: "الرجاء المساعدة في تحديد الهوية".

لكن أورين أحبطته "الاتهامات"، وعلق: "لقد نشأت حرفيا في ماليبو، التي أتى عليها الحريق.. فكيف سنشعل النيران؟". وتابع: "إذا فعلنا ذلك، فلماذا نوثقها بالفيديو؟ إنه حقا أمر غير منطقي بمجرد معرفة كل التفاصيل".

وقال أورين إن السلطات لم تتواصل معه. لكن مصادر قالت لصحيفة "التايمز" إن المحققين كانوا على علم بالفيديو.

رغم كل شيء، لم يكن أورين وأصدقاؤه على علم بأنهم كانوا بالقرب من أحد أسوأ الحرائق في تاريخ لوس أنجلوس.

