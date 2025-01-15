وأخيراً.. حماس تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة الرهائن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال مسؤولون إسرائيليون يوم الأربعاء إن حركة حماس أعطت الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الرهائن، حيث من المتوقع أن تجري محاولات للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ليل الأربعاء أو الخميس.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية على رأسها "جيروزاليم بوست"، و"تايمز أوف إسرائيل" عن تقديرات بأن التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل سيتم الليلة (الأربعاء)، والإعلان عنه الخميس فيما تبدأ عملية الإفراج يوم الأحد المقبل.

وبذلك سيكون يوم الأحد المقبل أول أيام الهدنة التي يتضمنها الاتفاق، وعلى التوازي مع ذلك نقلت "القناة 13" عن مسؤول إسرائيلي أن هذه الليلة (الأربعاء) سيعلن عن التوصل إلى اتفاق مع "حماس".

وعن الجدول الزمني لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن اليوم الأول يتضمن إطلاق سراح 3 أسرى. واليوم الـ 7 إطلاق سراح 4 أسرى، بينما سيطلق في اليوم الـ14 سراح 3 أسرى. ومثلهم في اليوم الـ21.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن "حماس" أعطت الضوء الأخضر لإبرام الاتفاق حيث سيقوم فريق التفاوض الإسرائيلي بإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تلك الاتصالات خلال مؤتمر عبر الهاتف من الدوحة إلى تل أبيب سيعقد مساء الأربعاء.