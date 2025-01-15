سموتريتش: نعيش لحظة حاسمة ومصيرية فيما يتعلق بأمن ووجود دولة إسرائيل

أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الى "اننا نعيش لحظة حاسمة ومصيرية فيما يتعلق بأمن ووجود دولة إسرائيل"، لافتا الى ان "ما يشغلني هو كيفية تحقيق أهداف الحرب والنصر الكامل وتدمير حماس وإعادة جميع الاسرى إلى بيوتهم".

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