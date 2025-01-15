شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة فى سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء 15-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالأربعاء، 15 يناير 2025 10:21 ص
يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار الفاكهة، ومنها البرتقال، واليوسفي، والتفاح، والرمان، والموز، في سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة.
ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية قائمة أسعار الفاكهة، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.- برتقال بصرة
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 13 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 14 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 7 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.
سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 7 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 8 جنيهات.
سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 10 جنيهات.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 11 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 15 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 16 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 40 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 45 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 50 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 65 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 70 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 45 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 50 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 55 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 60 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 65 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 15 - 17 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 25 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 25 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 11 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 25 – 40 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 40 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 15 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 19 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.
يُذكر أن محافظة الجيزة، أعلنت افتتاح منفذ جديد لتوفير الخضراوات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
وأشارت إلى أن المنفذ، والذى يعرض خدماته يوميًا بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر، يلبى احتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه التجزئة بنفس سعر الجملة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تتراوح نسب التخفيض به ما بين 15 إلى 20% عن سعر الأسواق العامة.
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