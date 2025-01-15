شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة فى سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء 15-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار الفاكهة، ومنها البرتقال، واليوسفي، والتفاح، والرمان، والموز، في سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية قائمة أسعار الفاكهة، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

- برتقال بصرة

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 13 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 14 جنيهًا.

- برتقال سكري

سعر أدنى للكيلو 7 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.

- برتقال بلدي

سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 7 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 8 جنيهات.

- يوسفي صيني

سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 10 جنيهات.

- يوسفي كلمنتينا

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 11 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- يوسفي بلدي

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 15 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 16 جنيهًا.

- تفاح لبناني

سعر أدنى للكيلو 40 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 45 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 50 جنيهًا.

- تفاح سوري

سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 65 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 70 جنيهًا.

- تفاح بولندي

سعر أدنى للكيلو 45 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 50 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 55 جنيهًا.

- تفاح إيطالي

سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 60 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 65 جنيهًا.

- جوافة

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 15 - 17 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.

- رمان ثلاجات

سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 25 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 25 جنيهًا.

- بلح سماني ثلاجات

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 11 جنيهًا.

- فراولة

سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 25 – 40 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 40 جنيهًا.

- كنتالوب

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- موز

سعر أدنى للكيلو 15 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 19 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.

يُذكر أن محافظة الجيزة، أعلنت افتتاح منفذ جديد لتوفير الخضراوات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أن المنفذ، والذى يعرض خدماته يوميًا بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر، يلبى احتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه التجزئة بنفس سعر الجملة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تتراوح نسب التخفيض به ما بين 15 إلى 20% عن سعر الأسواق العامة.