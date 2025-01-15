رانيا يوسف: كنت بترعب من والدي وأجبرني على دراسة آداب إنجليزي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 01:29 مساءً - حلَّت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على بودكاست "ريما وحكاويها"، وتحدثت خلال اللقاء عن الطريقة التي تربت بها، خاصةً وأن والدها كان يعمل ضابطاً وعلَّمها الالتزام.

رانيا يوسف تتحدث عن نشأتها

أكدت رانيا يوسف أنها تعلمت خلال فترة دراستها في مدرسة للراهبات الالتزام بالقواعد، وأكدت رانيا أنها كانت خلال فترة طفولتها تعيش في حالة رعب، وذلك لأن والدها كان يعمل ضابطاً، أما والدتها فكانت مضيفة، لذلك كانت أغلب الوقت مع والدها، واستكملت رانيا حديثها عن والدها قائلة: "أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه، إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها".

رانيا نشأت في ظروف مليئة بالقواعد لكنها قررت أن تتمرد عليها وكانت لها أسباب للقيام بهذا الأمر قائلة: "علشان أعمل فلوس وأعمل مستقبلي بالطريقة اللي أنا عايزاها، أنا أجبرت على دخول آداب إنجليزي وخلصتها في 14 سنة، لكن كان نفسي أدخل معهد السينما وأطلع مخرجة جداً وده متحققش".

تحدثت رانيا يوسف عن الطريقة التي تعاملت فيها مع بناتها خلال فترة انفصالها عن زوجها، وقالت إن ابنتها الصغيرة نانسي كان عمرها وقتها 7 سنوات وكانت تلومها دائماً وتخبرها بأنها السبب في إبعادها عن والدها، وكانت في هذه الفترة تلومها بشكلٍ دائم لكنها حاولت أن تمتص غضبها، لكنها عندما وصلت لعمر 15 عاماً أدركت تفاصيل الأمر واعتذرت لوالدتها.

آخر أعمال رانيا يوسف

يُذكر أن رانيا يوسف عرضت مؤخراً مسرحية "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياض، تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة دينا الشربيني، محمد أسامة (أوس أوس)، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان، أحمد عبد الوهاب وآخرين.

من جهةٍ أخرى، يُعرض لرانيا يوسف حالياً مسلسل "موضوع عائلي 3"، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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