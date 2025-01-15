لأول مرة شيكو يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية في الركبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 01:29 مساءً - أثار الفنان شيكو خلال الفترة الماضية حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، خاصةً وأنه خضع لعمليه جراحية في منطقة الركبة، وذلك بعدما سقط بشكلٍ مفاجىء على الأرض.
شيكو يتحدث عن حالته الصحية
تحدث شيكو لأول مرة وكشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً، قائلاً: "الحمدلله، عملت عملية تحت ركبتي على طول، كنت وقعت، وخدت حوالي 14 غرزة، بس تمام يعني، حتى قعدت 3 أسابيع من غير غرز خالص وبتحرك عادي ومش عارف إن أنا المفروض أخد غرز، وبعدين الدكتور قال لي لازم ناخد عملية وناخد غرز، والحمدلله بتحرك بسهولة".
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هشام ماجد وشيكو ثالث مرة في موسم الرياض
يُشارك في بطولة المسرحية بجانب هشام ماجد وشيكو كل من: مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، وتدور أحداثها حول انطلاق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة تصلح للحياة، بعدما شحت موارد الأرض، فتواجه البعثة قوانين وعادات غريبة، تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.
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