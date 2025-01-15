لأول مرة شيكو يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية في الركبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 01:29 مساءً - أثار الفنان شيكو خلال الفترة الماضية حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، خاصةً وأنه خضع لعمليه جراحية في منطقة الركبة، وذلك بعدما سقط بشكلٍ مفاجىء على الأرض.

شيكو يتحدث عن حالته الصحية تحدث شيكو لأول مرة وكشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً، قائلاً: "الحمدلله، عملت عملية تحت ركبتي على طول، كنت وقعت، وخدت حوالي 14 غرزة، بس تمام يعني، حتى قعدت 3 أسابيع من غير غرز خالص وبتحرك عادي ومش عارف إن أنا المفروض أخد غرز، وبعدين الدكتور قال لي لازم ناخد عملية وناخد غرز، والحمدلله بتحرك بسهولة". View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

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