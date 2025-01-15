وفاة الممثلة التركية باديا إينر أوزتيب عن عمرٍ يناهز 70 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 01:29 مساءً - رحلت عن عالمنا الممثلة التركية الشهيرة بادية إينر أوزتيب Bedia Ener Öztep الشهيرة بأدائها في المسلسل التلفزيوني الشهير الأوراق المتساقطة "Yaprak Dökümü"، عن عمرٍ ناهز الـ70 عاماً، بينما لم يتم الكشف عن سبب الوفاة بعد.

وقد أعلن نجل الفنانة بيديا إينر خبر وفاتها عبر حساب والدته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً: "لقد أصبحت ملاكاً".

نبذة عن المسيرة الفنية للممثلة التركية باديا إينر أوزتيب

للنجمة التركية الراحلة مكانة كبيرة في الدراما التركية سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، ألهمت عروضها المتنوعة أجيالاً عديدة من الفنانين الشباب، وتركت بصمةً في عالم الفن التركي لن تُمحى أبداً وستظل ذكراها حيةً إلى الأبد.

وُلِدت بيديا إينر أوزتيب في إسطنبول عام 1953، وظهر اهتمامها بالمسرح منذ طفولتها، الأمر الذي أهلها لدخول عالم الفن. تخرجت في معهد إسطنبول الحكومي للموسيقى، وبعدها قامت بالتمثيل في العديد من الفرق المسرحية لسنوات، حتى أن المسرحيات التي قدمتها حازت على إعجاب كبير من الجمهور.

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الأوراق المتساقطةونقطة تحول من المسرح للتلفزيون

بدأت بيديا إينر أوزتيب بالظهور في المسلسلات التلفزيونية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان مسلسل الأوراق المتساقطة نقطة تحول في حياتها المهنية، حيث أصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة في تركيا، كونها قامت بدور امرأة قوية وحازمة، مما عزز مكانتها في عالم التلفزيون.

ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الدرامية، وهو مكون من 5 مواسم بإجمالي 174 حلقة، حيث تم عرضه من عام 2006 وحتى عام 2010.

تدور أحداث المسلسل في إطار عائلي حول علي رضا بيك، الذي لديه 5 أبناء يربيهم على المثل والقيم والأخلاق، والذي يستقيل من منصبه كحاكم للمنطقة عندما يُطلب منه التغاضي عن الظلم. وعندما ينتقل مع عائلته إلى أسطنبول، يكتشف أن المدينة التي وُلد بها تغيرت تماماً.. فهل سيصمد أمام تطلعات أبنائه في ظل البيئة الجديدة التي يعيشون بها؟

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