Joy Awards 2025: هؤلاء النجمات تتنافسن في قائمة أفضل فنانة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 04:23 مساءً - تتنافس في قائمة أفضل فنانة 4 من أشهر نجمات الغناء في الوطن العربي، وذلك في حفل Joy Awards المُقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير، ويُعد هذا الحفل هو الحدث الترفيهي الأبرز في العالم العربي، وتُنظمه الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ للاحتفاء بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب.

أنغام تعود بتيجي نسيب

تصدر اسم أنغام قائمة أفضل فنانة، وذلك بعدما قامت بطرح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، وحقق هذا الألبوم نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعدما تم طرحه صيف 2024.

ضم الألبوم 12 أغنية، وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بعدة أغنيات منها: "بقالك قلب"، "موافقة"، "هو انت مين"، "إيه الأخبار"، "خليك معاها"، "اسكت"، "كان بريء"، "القلوب أسرار"، "مكنش وقته"، "أقولك إيه"، و"خليك معاه".

يأتي الألبوم الغنائي الجديد لأنغام بمثابة عودة من جديد لإصدار الألبومات الغنائية الكاملة، بعد غياب 4 سنوات منذ طرح آخر ألبوم غنائي لها عام 2020.

View this post on Instagram A post shared by Angham (@anghamofficial)

ألبوم إليسا أنا سكّتين

طرحت إليسا أحدث ألبوماتها في شهر مايو الماضي حاملاً اسم "أنا سكّتين"، ونجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه في أن يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي، لتستقبل إليسا رسائل عديدة من قِبل عددٍ من الفنانين والملحنين، وأيضاً محبوها في الوطن العربي هنأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية تعاونت فيها النجمة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكّتين، فرحانة معك، كله وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، وخوليو وفيروز".

https://www.instagram.com/p/DDPBUFJMQaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDPBUFJMQaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDPBUFJMQaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عودة قوية لشيرين عبد الوهاب

استطاعت شيرين عبد الوهاب أن تعود بقوة لحياتها الفنية في 2024 بعدما تجاوزت أزماتها ومشاكلها الشخصية، وعادت من جديد بألبوم "عودتني الدنيا".

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت شيرين في طرح الأغاني على منصاتها بسبب النزاع القانوني مع شركة روتانا، وذلك أدى إلى حذف الأغاني من المنصات الرسمية، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، وطرحت أغاني الألبوم ومنها: "عودتني الدنيا، ابتسمت، هنحتفل، إللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، عسل حياتي، وقالك نسيني".

أصالة تتألق في 2024

"ثم أنا" هو اسم ألبوم أصالةالجديد، والذي طرحته خلال الأيام الماضية، وتضمن 10 أغانٍ مختلفة، وهي: الساعة، الكرسي، جرح العرب، ما تهون، يمر وما يسلم، ثم أنا، تسألني، إنسان، كلك لهم، ولا تختبر".

وتعاونت أصالة في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزّعين الموسيقيين، ومنهم: أحمد علوي، عبدالله الهماني، محمد الترك، رحاب، ضياء الميالي، قوس، وليد الشامي، مهند خضر، جاسم محمد، عدنان عبدالله، وغيرهم. ذلك إلى جانب أغنية "سبب فرحتي" التي جمعتها بالفنان أحمد سعد، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية وقت عرضها.

تابعي المزيد: تعرّفي إلى أبرز الخليجيين المرشّحين لجوائز Joy Awards لعام 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».