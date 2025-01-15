Conclave وEmilia Perez يتصدران: القائمة الكاملة لترشيحات بافتا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 04:23 مساءً - انتهى منذ قليل الإعلان عن ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، حيث تم الكشف عن الأفلام والنجوم المتنافسون لجائزة البافتا المرموقة، في حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام يوم الأحد 16 فبراير، في قاعة المهرجانات الملكية في لندن.
وقد تصدر فيلما Conclave وEmilia Perez قائمة الترشيحات بـ 12 و11 ترشيحًا على التوالي. ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فيلم إلى جانب The Brutalist، Anora، وA Complete Unknown. وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات جوائز البافتا لعام 2025:
أفضل فيلم
- Anora
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Emilia Pérez
أفضل الأفلام البريطانية
- Bird
- Blitz
- Conclave
- Gladiator II
- Hard Truths
- Kneecap
- Lee
- Love Lies Bleeding
- The Outrun
- Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل ممثل
- أدريان برودي: The Brutalist
- تيموثي تشالاميه: A Complete Unknown
- كولمان دومينغو: Sing Sing
- رالف فينس: Conclave
- هيو غرانت: Heretic
- سباستيان ستان: The Apprentice
أفضل ممثلة
- سينثيا إيريفو: Wicked
- كارلا صوفيا غاسكون: Emilia Pérez
- ماريان جان- بابتتيست: Hard Truths
- ميكي ماديسون: Anora
- ديمي مور: The Substance
- ساويرس رونان: The Outrun
أفضل ممثل مساعد
- يورا بوريسوف: Anora
- كيران كولكين: A Real Pain
- كلارنس ماكلين: Sing Sing
- إدوارد نورتون: A Complete Unknown
- غاي بيرس: The Brutalist
- جيريمي سترونغ: The Apprentice
أفضل ممثلة مساعدة
- سيلينا غوميز: Emilia Pérez
- أريانا غراندي: Wicked
- فيليسيتي جونز: The Brutalist
- جيمي لي كيرتس: The Last Showgirl
- إيزابيلا روسيليني: Conclave
- زوي سالدانيا: Emilia Pérez
أفضل مخرج
- شون بيكر: Anora
- برادي كوربيت: The Brutalist
- إدوارد بيرجر: Conclave
- دينيس فيلنوفDune: Part Two
- جاك أوديار: Emilia Pérez
- كورالي فارقيت: The Substance
أفلام للأطفال والعائلة
- Flow
- Kensuke’s Kingdom
- Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
ومن الجدير بالذكر أن هذه هي أول فئة جديدة يتم تقديمها في جوائز بافتا منذ خمس سنوات
أفلام بلغة أجنبية
- All We Imagine as Light
- Emilia Pérez
- I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)
- Kneecap
- The Seed of the Sacred Fig
إليكِ هذا الخبر: فيلم Emilia Pérez يفوز بأربع جوائز في حفل ...
أفضل سيناريو مقتبس
- A Complete Unknown
- Conclave
- Emilia Pérez
- Nickel Boys
- Sing Sing
للمزيد من الأخبار: فيلم Conclave يفوز بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي ...
أفضل سيناريو أصلي
- Anora
- The Brutalist
- Kneecap
- A Real Pain
- The Substance
أفضل عمل متميز لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني
- Hoard, Luna Carmoon (كاتب ومخرج)
- Kneecap, Rich Peppiatt (كاتب ومخرج)
- Monkey Man, Dev Patel (مخرج)
- سانتوش، سانديا سوري (مخرج، كاتب)، جيمس بواشر (منتج)، بالتازار دي جاناي (منتج) [كما أنتج بواسطة آلان ماك أليكس، مايك جودريدج]
- Sister Midnight كاران كانداري (مخرج، كاتب)
جائزة النجم الصاعد
- ماريسا ابيلا
- جاريل جيروم
- ديفيد جونسون
- ميكي ماديسون
- نبهان رضوان
اختيار الممثلين (كاستينغ)
- Anora
- The Apprentice
- A Complete Unknown
- Conclave
- Kneecap
المونتاج
- Anora
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Kneecap
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تصميم الأزياء
- Blitz
- A Complete Unknown
- Conclave
- Nosferatu
- Wicked
المكياج والشعر
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- The Substance
- Wicked
الموسيقى التصويرية الأصلية
- The Brutalist
- Conclave
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- The Wild Robot
تصميم الإنتاج
- The Brutalist
- Conclave
- Dune: Part Two
- Nosferatu
- Wicked
الصوت
- Blitz
- Dune: Part Two
- Gladiator II
- The Substance
- Wicked
التصوير السينمائي
- The Brutalist
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Nosferatu
مؤثرات بصرية خاصة
- Better Man
- Dune: Part Two
- Gladiator II
- Kingdom of the Planet of the Apes
- Wicked
فيلم وثائقي
- Black Box Diaries
- Daughters
- No Other Land
- Super/Man: The Christopher Reeve Story
- Will & Harper
فيلم رسوم متحركة
- Flow
- Inside Out 2
- Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
فيلم رسوم متحركة قصير بريطاني
- Adiós
- Mog’s Christmas
- Wander to Wonder
فيلم قصير بريطاني
- The Flowers Stand Silently, Witnessing
- Marion
- Milk
- Rock, Paper, Scissors
- Stomach Bug
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