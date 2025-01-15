Conclave وEmilia Perez يتصدران: القائمة الكاملة لترشيحات بافتا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 04:23 مساءً - انتهى منذ قليل الإعلان عن ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، حيث تم الكشف عن الأفلام والنجوم المتنافسون لجائزة البافتا المرموقة، في حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام يوم الأحد 16 فبراير، في قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وقد تصدر فيلما Conclave وEmilia Perez قائمة الترشيحات بـ 12 و11 ترشيحًا على التوالي. ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فيلم إلى جانب The Brutalist، Anora، وA Complete Unknown. وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات جوائز البافتا لعام 2025:

أفضل فيلم

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

أفضل الأفلام البريطانية

Bird

Blitz

Conclave

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل ممثل

أدريان برودي: The Brutalist

تيموثي تشالاميه: A Complete Unknown

كولمان دومينغو: Sing Sing

رالف فينس: Conclave

هيو غرانت: Heretic

سباستيان ستان: The Apprentice

أفضل ممثلة

سينثيا إيريفو: Wicked

كارلا صوفيا غاسكون: Emilia Pérez

ماريان جان- بابتتيست: Hard Truths

ميكي ماديسون: Anora

ديمي مور: The Substance

ساويرس رونان: The Outrun

أفضل ممثل مساعد

يورا بوريسوف: Anora

كيران كولكين: A Real Pain

كلارنس ماكلين: Sing Sing

إدوارد نورتون: A Complete Unknown

غاي بيرس: The Brutalist

جيريمي سترونغ: The Apprentice

أفضل ممثلة مساعدة

سيلينا غوميز: Emilia Pérez

أريانا غراندي: Wicked

فيليسيتي جونز: The Brutalist

جيمي لي كيرتس: The Last Showgirl

إيزابيلا روسيليني: Conclave

زوي سالدانيا: Emilia Pérez

أفضل مخرج

شون بيكر: Anora

برادي كوربيت: The Brutalist

إدوارد بيرجر: Conclave

دينيس فيلنوفDune: Part Two

جاك أوديار: Emilia Pérez

كورالي فارقيت: The Substance

أفلام للأطفال والعائلة

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي أول فئة جديدة يتم تقديمها في جوائز بافتا منذ خمس سنوات

أفلام بلغة أجنبية

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

إليكِ هذا الخبر: فيلم Emilia Pérez يفوز بأربع جوائز في حفل ...

أفضل سيناريو مقتبس

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

للمزيد من الأخبار: فيلم Conclave يفوز بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي ...

أفضل سيناريو أصلي

Anora

The Brutalist

Kneecap

A Real Pain

The Substance

أفضل عمل متميز لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

Hoard, Luna Carmoon (كاتب ومخرج)

Kneecap, Rich Peppiatt (كاتب ومخرج)

Monkey Man, Dev Patel (مخرج)

سانتوش، سانديا سوري (مخرج، كاتب)، جيمس بواشر (منتج)، بالتازار دي جاناي (منتج) [كما أنتج بواسطة آلان ماك أليكس، مايك جودريدج]

Sister Midnight كاران كانداري (مخرج، كاتب)

جائزة النجم الصاعد

ماريسا ابيلا

جاريل جيروم

ديفيد جونسون

ميكي ماديسون

نبهان رضوان

اختيار الممثلين (كاستينغ)

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

المونتاج

Anora

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

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تصميم الأزياء

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

المكياج والشعر

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

الموسيقى التصويرية الأصلية

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

The Wild Robot

تصميم الإنتاج

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

الصوت

Blitz

Dune: Part Two

Gladiator II

The Substance

Wicked

التصوير السينمائي

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

مؤثرات بصرية خاصة

Better Man

Dune: Part Two

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

فيلم وثائقي

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

فيلم رسوم متحركة

Flow

Inside Out 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

فيلم رسوم متحركة قصير بريطاني

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

فيلم قصير بريطاني

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

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