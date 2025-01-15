6 أخطاء تعيق إصدار تراخيص مرفق الضيافة

استنفرت وزارة السياحة جهودها، في تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح، ورصدت الوزارة 7520 مخالفة لمرافق الضيافة والأنشطة السياحية، وتمت معالجة 11.490 شكوى، في وقت أعاقت 6 أخطاء إصدار تراخيص مرفق الضيافة السياحي الخاص.

4 مخالفات

كشف تقرير وزارة السياحة للربع الثالث من العام الماضي 2024، تنفيذ 9650 جولة رقابية وتفتيشية لمرافق الضيافة والأنشطة السياحية بمختلف مناطق المملكة، ورصد 4 مخالفات ممثلة في: مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص، وعدم التجاوب من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي حسب المدة الزمنية، وتدني مستوى النظافة في المنشأة، وفقدان شرط من شروط الترخيص.

37 % مكة

تصدرت منطقة مكة المكرمة الزيارات التفتيشية والرقابية، حيث بلغت 3600 زيارة بـ37%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 1550 زيارة بـ16%، والمدينة المنورة ثالثًا بـ1100 مشكلة نسبة 11.39%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 1070 زيارة بـ11%، وعسير خامسًا بـ420 زيارة تفتيشية بـ4.35%، وجازان سادسًا بـ410 زيارات بنسبة 4.24%، وتبوك سابعًا، بإجمالي 340 زيارة تفتيشية بـ4%، والقصيم ثامنًا، «320 زيارة بـ3%»، وحائل تاسعًا، بإجمالي 230 زيارة تفتيشية بـ2%، والباحة عاشرًا بإجمالي 160 زيارة تفتيشية بـ1.65%.

أدوات السلامة

تعيق 6 أخطاء إصدار ترخيص مرفق الضيافة السياحي الخاص، وتمثلت أبرز الأخطاء في: رفع صور لأدوات السلامة خارج المرفق، وعدم تطابق اسم مقدم طلب التصريح مع إثبات صك الملكية أو عقد الإيجار، وإرفاق مسودة غير معتمدة لعقد التأجير، وتقديم عقد إيجار باسم المنشأة بدلا من فرد، وعدم تطابق نوع الوحدة في المستندات المقدمة بما فيها الصور، وتسجيل عدد الغرف داخل المرفق بشكل غير صحيح.

أكثر المناطق زيارات تفتيشية

مكة المكرمة 37%

الرياض 16%

المدينة المنورة 11.39%

الشرقية 11%

عسير 4.35%

جازان 4.24%

تبوك 4%

القصيم 3%

حائل 2%

الباحة 1.65%

أبرز المخالفات المرصودة

1- مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

2- عدم التجاوب.

3- تدني مستوى النظافة.

4- فقدان شرط من شروط الترخيص.