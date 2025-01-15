ضوابط لتمديد كابلات الإنارة بالشوارع

ألزمت وزارة البلديات والإسكان أن تكون حفريات الكابلات والمواسير مستقيمة قدر الإمكان، وأفقية وعمودية. وفي حالة وجود تحويل، يلزم أن يكون بتدرج، وحسب المواصفات الخاصة بالكابلات، منعا لعدم تعرض الكابل للضرر.

أماكن محددة

وفقا لدليل إنارة الشوارع والطرق الذي اعتمدته الوزارة حديثا، فإنه يتعين الالتزام بعدد من الضوابط، ومنها ضرورة فرش أرضية الخندق بالرمل الناعم بسماكة 100مم، ويلزم أن تمتد الحفريات إلى 100 مم من تحت الكابل أو الماسورة للسماح على ما لا يقل من 100 مم من الرمل الناعم حول وتحت الكابل، على أن يحفر المقاول الخنادق على طول الشوارع المطلوبة وفي الأماكن المحددة بعمق 70 سم وعرض لا يقل عن 40 سم، وتسوية أرضية الخندق بصورة جيدة، وتنظيفها من الحجارة وتمهيدها ودكها.

صحة المسار

بحسب الدليل، فإن عرض الحفرية يجب أن يكون 40 سم لكابل واحد، ويضاف 20 سم لكل كابل مضاف. أما بشأن الأجزاء اللينة أو الضعيفة في الحفرية فيلزم أن تدك أو أن يتم تغيير التربة الضعيفة بمواد ردم مختارة جيدة حسب المواصفات.

وتمنع الضوابط الجديدة على المقاول تمديد الأنابيب وتغطيتها إلا بعد معاينة المهندس المشرف حفريات الخندق، والتأكد من صحة مسار وأبعاد الحفر.

من ضوابط الحفريات

- تفرش فوق الأنابيب طبقة من الرمل الناعم

- يردم باقي الخندق أولا بالتراب الناعم

- إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية

- التأكد من صحة مسار وأبعاد الحفر