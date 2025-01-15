5153 إنذارا لمخالفي النقل بالمناطق

سجلت مخالفات النقل البري خلال الشهر الماضي 20.778 ألف مخالفة مقابل تسجيل 46 في أنشطة النقل البحري، وذلك في وقت فاقت مخالفات به النقل البري في منطقة الرياض 10 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وجازان، وعسير، ونجران، والقصيم، وتبوك، والمدينة المنورة بـ36%.

عملية فحص

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر ديسمبر الماضي تنفيذ 290.274 ألف عملية فحص، وتصدرت عمليات الفحص لأنشطة النقل البري العمليات، حيث بلغ إجمالي عمليات الفحص للنقل البري 280.604 ألف عملية، ومعدل الامتثال 94%، وحلت عمليات الفحص للنقل البحري ثانيا، بإجمالي 9631 عملية فحص ومعدل امتثال 99%، وعمليات الفحص للنقل السككي ثالثا، بإجمالي 39 عملية، وبلغ معدل الامتثال 100%، وتم إصدار 5153 إنذارا للمخالفين، وبلغ إجمالي مخالفات أنشطة النقل 20.778 ألف مخالفة، منها 20.732 ألف مخالفة للنقل البري بـ99.77%، مقابل 46 مخالفة للنقل البحري بـ0.22%.

3 مخالفات

تمثلت أبرز مخالفات أنشطة النقل في: تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة. وتم منح المخالفين 10 أيام مهلة تصحيحية قبل إيقاع المخالفة بحقهم، وتصدرت منطقتا مكة المكرمة والشرقية مخالفات النقل البحري، بإجمالي 12 مخالفة بـ26%، وحلت جازان ثانيا، بإجمالي 10 مخالفات بـ22%، وعسير ثالثا، بإجمالي 9 مخالفات بـ20%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 3 مخالفات بـ7%.

36 % الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مخالفات النقل البري، حيث بلغ إجمالي المخالفات بها 7502 ألف مخالفة بـ36%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 6492 مخالفة بـ31%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 1865 مخالفة بـ10%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 1202 مخالفة بـ6%، وعسير خامسا، بإجمالي 874 مخالفة بـ4.20%، والقصيم سادسا، بإجمالي 840 مخالفة بـ4%، وتبوك سابعا، بإجمالي 657 مخالفة بـ3%.

الباحة الأقل

سجلت منطقة الباحة أقل المناطق مخالفات لأنشطة النقل البري، حيث بلغت 113 مخالفة بـ0.54%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بإجمالي 184 مخالفة بـ0.88%، وحائل ثالثا بإجمالي 218 مخالفة بـ1.04%، ونجران رابعا بإجمالي 221 مخالفة بـ1.06%، والجوف خامسا بإجمالي 261 مخالفة بـ1.25%، وجازان سادسا بإجمالي 303 مخالفات بـ1.45%.

أكثر المناطق مخالفات

الرياض: 36%

مكة المكرمة: 31%

الشرقية: 10%

المدينة المنورة: 6%

عسير: 4.20%

مخالفات النقل البحري

مكة المكرمة: 26%

الشرقية: 26%

جازان: 22%

عسير: 20%

المدينة المنورة: 7%