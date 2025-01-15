الخليج اليوم .. غروندبرغ يدعو الأطراف اليمنية للابتعاد من عقلية الحرب إلى عقلية السلام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الثلاثاء، أن خارطة الطريق الأممية "تظل مسارًا قابلاً للتطبيق" نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية وبدء عملية سياسية.

واختتم غروندبرغ زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، عقد خلالها اجتماعات مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

وقال مكتب المبعوث، في بيان، إن غروندبرغ التقى أيضًا بكبار المسؤولين السعوديين، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وعلى مدى الأيام الماضية، زار مبعوث المنظمة الدولية كلا من مسقط وصنعاء وطهران، ضمن تحركاته لتعزيز فرص السلام في اليمن.

وركزت مناقشات غروندبرغ في الرياض على التطورات في اليمن والمنطقة، وتأثيرها على عملية السلام اليمنية، وفق البيان.

وقدم خلال اجتماعاته إحاطة حول أنشطته مؤخرًا، والحاجة إلى التهدئة الفورية والتركيز على الحوار البناء لتمهيد الطريق لعملية سياسية يمنية، كما ركزت المناقشات على التحديات الاقتصادية والحاجة إلى التعاون بين الأطراف لاتخاذ خطوات نحو الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقال غروندبرغ من الرياض: "يتعين علينا اغتنام كل فرصة متاحة لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين. إن الوضع الراهن غير مستدام ويجب على جميع الأطراف أن تبتعد عن عقلية الحرب إلى عقلية السلام".

وفي اجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، شكر غروندبرغ الدول الدائمة العضوية على دعمها المستمر لجهوده، مؤكدًا أن وحدة المجلس أمر بالغ الأهمية للمضي قدمًا نحو حل سلمي وشامل للصراع في اليمن.