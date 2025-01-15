شكرا لمتابعة خبر عن مهندس طيار يستعرض صاروخ صُنع في المملكة‬⁩ للطائرات بدون طيار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض مهندس طيار يعمل في إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية صاروخ صُنع في ⁧‫المملكة‬⁩ للطائرات بدون طيار .

‎وأفاد المهندس بأن ذخيرة شلفا عبارة عن صاروخ موجه بدقة بنظام توجيه ثلاثي وتم التصميم والتصنيع في المملكة بحسب حديثه على العربية.

‎وأوضح أن ما يميز ذخيرة شلفا عن المنافسين، هو أن وزنها 14 كيلو جرام ومداها يصل إلى 20 كيلو ، لافتة أنها مصممة للاستعمال على الأنظمة المأهولة وغير المأهولة.