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شكرا لمتابعة خبر عن مهندس طيار يستعرض صاروخ صُنع في المملكة للطائرات بدون طيار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استعرض مهندس طيار يعمل في إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية صاروخ صُنع في المملكة للطائرات بدون طيار .
وأفاد المهندس بأن ذخيرة شلفا عبارة عن صاروخ موجه بدقة بنظام توجيه ثلاثي وتم التصميم والتصنيع في المملكة بحسب حديثه على العربية.
وأوضح أن ما يميز ذخيرة شلفا عن المنافسين، هو أن وزنها 14 كيلو جرام ومداها يصل إلى 20 كيلو ، لافتة أنها مصممة للاستعمال على الأنظمة المأهولة وغير المأهولة.