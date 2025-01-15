رويترز: "تيك توك" تُخطط لإغلاق التطبيق في أميركا الأحد المقبل

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "شركة "تيك توك" تخطط لإغلاق تطبيقها للمستخدمين في الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، عندما يدخل حظر فيدرالي على تطبيق الوسائط الاجتماعية حيز التنفيذ"، حسبما نقلت الوكالة عن صحيفة "The Information"، ما لم تتحرك المحكمة العليا لمنعه.
وإذا تم إغلاق تيك توك لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، فستكون النتيجة مختلفة عن تلك التي فرضها القانون. وسيفرض القانون حظرا فقط على تنزيلات تيك توك الجديدة على متاجر تطبيقات أبل وغوغل، بينما لا يزال بإمكان المستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق لبعض الوقت.
وقالت قيادة الشركة في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز" إنّ "تيك توك تخطط لمواصلة دفع رواتب الموظفين في الولايات المتحدة حتى لو لم تلغ المحكمة العليا قانونًا من شأنه أن يجبر على بيع تطبيق الفيديو القصير في الولايات المتحدة أو حظره".
وتحظى المنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية بشعبية كبيرة ولديها 7000 موظف في الولايات المتحدة.
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