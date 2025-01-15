انطلاق "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025"

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت عنوان "تكامل القطاعات لمستقبل مستدام"،انطلق أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025ألفين وخمسة وعشرين والذي يسهم في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع.

كما يسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة.



يمثل "أسبوع أبوظبي للاستدامة".. منصة عالمية لطرح الرؤى وتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل للبشرية إضافة إلى نهج الدولة في تبني التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي بما يضمن تحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمعات.

ويوفر برنامج الأسبوع جلسات نقاش رفيعة المستوى ومنتديات وأنشطة الشركاء، والعديد من الفعاليات التي تعزز التفاعل والحوار العالمي حول الاستدامة.. فيما تتواصل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة حتى 18 يناير من الجاري في مدينة مصدر.

وأكثر من ١٥ عاماً رسخ اسبوع أبوظبي للاستدامة مكانته كمنصة رائده جمعت مختلف الشركاء من أجل إيجاد حلول للتحديات العالمية.