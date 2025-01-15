اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "روسيا اطلقت اكثر من 40 صاروخا و70 مسيرة هجومية في قصف ليلي استهدف قطاع الطاقة الأوكراني". واشار في بيان، الى أن "استُخدم أكثر من 40 صاروخا في هذه الضربة، بما في ذلك صواريخ بالستية. تم تدمير 30 منها على الأقل. كانت هناك أيضا أكثر من 70 مسيرة هجومية روسية خلال الليل".

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: روسيا اطلقت اكثر من 40 صاروخا و70 مسيرة هجومية استهدف قطاع الطاقة الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.