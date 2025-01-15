قاضية مناصرة لإسرائيل من المتوقع أن ترأس محكمة العدل الدولية خلفا لنواف سلام

افادت صحيفة "ذا ناشيونال" بأنه من المتوقع أن تتولى نائبة رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي رئاسة المحكمة بعد استقالة رئيسها نواف سلام بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان.

هذا وعبّرت سيبوتيندي عن انحيازها الواضح إلى "إسرائيل" أثناء تصويت القضاة على فرض تدابير مؤقتة على الإسرائيليين للحد من القتل والتجويع والتدمير.

وزعمت سيبوتيندي أن إسرائيل اتخذت "إجراءات ملموسة" لتقديم المساعدات لغزة وأن المحامين عن جنوب أفريقيا "لم يظهروا" أي نية للإبادة الجماعية من جانب الجيش الإسرائيلي.

ورأت أن النزاع كان "سياسيًا بالأساس والتاريخ" ولم يكن من حق القضاة في هولندا حله. وأضافت أن أي نية للإبادة الجماعية "تبطل" بهجمات إسرائيل على "أهداف عسكرية مشروعة"، وتحذيراتها للمدنيين وجهودها لتقديم المساعدة.