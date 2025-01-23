الامارات | لفتة إنسانية من مبابي مع طفل يعاني مرضاً في المخ (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، البسمة على وجه طفل صغير يعاني من مرض عضال.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الطفل، الذي يدعى لورينزو ويعاني من "ورم دبقي" في الجزء الخلفي من المخ، نشر فيديو مع مبابي وبدا في سعادة كبيرة.

وتابعت: "مبابي علم بحالة لورينزو وتواصل مع عائلته للترتيب للقاء مفعم بالعواطف، كما دعاهم لحضور مباراة ريال مدريد أمام لاس بالماس".

كما نشر ريال مدريد فيديو لزيارة لورينزو إلى معقل "الميرنغي".