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الامارات | لفتة إنسانية من مبابي مع طفل يعاني مرضاً في المخ (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | لفتة إنسانية من مبابي مع طفل يعاني مرضاً في المخ (فيديو) 1/2
  • الامارات | لفتة إنسانية من مبابي مع طفل يعاني مرضاً في المخ (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ، البسمة على وجه طفل صغير يعاني من مرض عضال.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الطفل، الذي يدعى لورينزو ويعاني من "ورم دبقي" في الجزء الخلفي من المخ، نشر فيديو مع مبابي وبدا في سعادة كبيرة.

وتابعت: "مبابي علم بحالة لورينزو وتواصل مع عائلته للترتيب للقاء مفعم بالعواطف، كما دعاهم لحضور مباراة ريال مدريد أمام لاس بالماس".

كما نشر ريال مدريد فيديو لزيارة لورينزو إلى معقل "الميرنغي".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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