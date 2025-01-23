شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بروض الفرج وغدا بمدينة نصر وحلوان.. أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنظم محافظة القاهرة سوق اليوم الواحد بعدة مناطق طوال الأسبوع، ومن المقرر أن يتم تنظيم السوق اليوم أمام قصر طوسون بحى روض الفرج والذى يتم تنظيمه كل يوم خميس، كما يتم تنظيم السوق غدا الجمعة بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق، وفي حى الأميرية.

وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ20 %.

أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة ومواعيدها

في الجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد.

فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة.

فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس.

بجوار حى الزيتون كل يوم ثلاثاء.

في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة.

ويعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.