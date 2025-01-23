تكنولوجيا: هواوي تهيمن على سوق الأجهزة القابلة للطي في الصين وفقًا لتقرير IDC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة IDC تقريرها الأخير عن سوق الأجهزة القابلة للطي في الصين، والذي أظهر هيمنة واضحة لشركة هواوي على الربع الأخير من عام 2024.

فقد صنعت هواوي ما نسبته 48.6% من إجمالي 2.505 مليون وحدة تم شحنها خلال هذه الفترة، مما جعلها تتصدر السوق بفارق كبير عن أقرب منافسيها. جاءت شركة Honor في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 20.6% فقط.

على الرغم من التطور التقني الذي شهده هذا القطاع، سجلت شحنات الأجهزة القابلة للطي انخفاضًا بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وشهد الربع الرابع من 2024 أول تراجع في الشحنات منذ بدء تتبع السوق قبل تسعة أرباع. أوضحت IDC أن الهواتف القابلة للطي، على الرغم من كونها أرق وأخف وزنًا وتحسنها في جوانب مثل البطاريات وتقليل التجاعيد في الشاشة، لم تنجح في إقناع العملاء بالشراء.

يظل العملاء مترددين في شراء الأجهزة القابلة للطي بسبب أسعارها المرتفعة. وأشارت IDC إلى أن السوق يعتمد حاليًا على فئة محدودة من المستخدمين، وهم المتبنون الأوائل للتكنولوجيا الجديدة، مما يزيد من صعوبة جذب المزيد من المستهلكين. لذلك، تحتاج الشركات إلى تسريع الابتكار في هذا المجال لتوسيع قاعدة المستخدمين.

استطاعت هواوي تحقيق هذه الهيمنة بفضل تنوع منتجاتها الواسع مقارنة بمنافسيها، الذين يقدمون أجهزة قابلة للطي بتصاميم محدودة. تضم مجموعة هواوي هواتف مميزة مثل nova Flip الذي يُعد خيارًا اقتصاديًا، إلى جانب الإصدار الأكثر فخامة Pocket 2.

كذلك، أطلقت هواوي هاتفها Mate X6 في أواخر نوفمبر، بينما يستمر هاتفها الفريد Mate XT Ultimate، وهو الهاتف الثلاثي الوحيد في السوق، في لفت الأنظار.

في ظل هذا التراجع، يبدو أن مستقبل سوق الأجهزة القابلة للطي يتطلب جهودًا أكبر من الشركات لإقناع المستهلكين، سواء من خلال خفض الأسعار أو تحقيق قفزات نوعية في التكنولوجيا.

ومع ذلك، تظل هواوي حاليًا اللاعب الأقوى في السوق، بفضل استراتيجيتها المتنوعة التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين.

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