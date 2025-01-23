شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قيادة جديدة.. محافظ الجيزة يعتمد حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عددا من القيادات وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم و للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة و للصالح العام.

وقد شملت الحركة التي اعتمدها محافظ الجيزة بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 16 قيادة جديدة بواقع 38 % من القيادات التعليمية وتعديل حركة لعدد 11 قيادة في اطار التدوير الوظيفي و تجديد تكليف واحتفاظ 15 قيادة بمواقعهم وهم كالآتي:

تجديد تكليف (سهير عبد الرحمن وقاد مدير لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتكليف السيد سامى مازن توفيق وكيلاً للإدارة ) وتكليف (أمل على محمد مديراً لإدارة جنوب الجيزة التعليمية والسيد عبد العزيز احمد محمد وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف (هالة كمال عباس مديرًا بإدارة الدقى التعليمية وتكليف السيدة ايمان كمال عبد الرحمن وكيلاً للإدارة) وتجديد تكليف (حنان محمد محمد مديرًا لإدارة العجوزة التعليمية وهدى محمد احمد وكيلاً للإدارة).

كما شملت الحركة تكليف (عاطف محمد ابراهيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية والسيدة سعاد محمد محمد وكيلاً للإدارة ) وتكليف (سهام كمال احمد مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية وأحمد سعيد سعد وكيلاً للإدارة ) وتكليف (نجوى محمد عبد المعطى مديرًا لإدارة الهرم التعليمية ومحمد صلاح محمود وكيلاً للإدارة ) وتكليف (خالد عبد العزير عبد العال مديرًا لإدارة الوراق التعليمية، وسعيد محمود منجود وكيلاً للإدارة).

بالإضافة إلى تجديد تكليف (ياسر سيف النصر مديرًا لإدارة الصف التعليمية والسيد محمد كمال ياسين وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف (وأيمن كمال احمد مديرًا لإدارة أطفيح التعليمية وتكليف محمد محمد إبراهيم وكيلاً للإدارة) وتجديد تكليف (فاتن عبد الرازق مديراً لإدارة 6 أكتوبر التعليمية وتكليف السيدة منى محمود وكيلاً للإدارة) وتكليف (صبحى ظريف سعد مديرًا لإدارة أوسيم التعليمية، وأحمد شفيق مصطفى وكيلاً للإدارة).

وضم القرار تكليف (سامية اسماعيل عبد القادر مديرًا لإدارة كرداسة التعليمية والسيد احمد محمد احمد وكيلاً للإدارة) وتجديد تكليف (مروان سعد احمد مديرًا لإدارة منشأه القناطر التعليمية والسيد سويلم السيد سويلم وكيلاً للإدارة) وتكليف (أيمن محفوظ مبروك مديرًا لإدارة أبو النمرس التعليمية والسيدة نجوى مصطفى محمد وكيلاً للإدارة) وذلك لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ببدء العمل بالقرار من تاريخه على أن تلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار كما يعود السادة الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلي طبقاً لصحيفة الأحوال، والتشديد على السادة المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والمرور الدوري على المدارس للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي.