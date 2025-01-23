شكرا لقرائتكم خبر جمعية إضاءة تدشن أولى عروضها المسرحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المسرحية من تأليف وإخراج الأستاذ مشعل الهملان، وتمثيل مجموعة من فناني المحافظة ، وتدور قصة المسرحية حول مكان تدور حوله العديد من الأساطير والحكايات الشعبية ، ويدور الصراع بين البشر والعوالم الأخرى للسيطرة على بئر الماء ، وتستحضر المسرحية عدد من الأساطير الشعبية المتداولة في الذاكرة الجمعية كشخصية " تريترا وأم شعفة" .
وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية إضاءة للمسرح والفنون الأدائية الأستاذ مشعل الهملان الذي تقدم بالشكر لهيئة المسرح والفنون الأدائية على دعمها اللامحدود للجمعية منذ انطلاقتها ، متطلعاً إلى تظافر الجهود لما يحقق مستهدفات رؤية 2030 ، وخاصة في الجانب الثقافي الذي يساهم في مستوى جودة الحياة بإذن الله.
الجدير بالذكر إن جمعية إضاءة للمسرح والفنون الأدائية تأسست حديثاً كأول جمعية رسمية تهتم في المسرح والفنون الأدائية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية إضاءة تدشن أولى عروضها المسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.