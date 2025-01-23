جمعية إضاءة تدشن أولى عروضها المسرحية 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدشن جمعية إضاءة للمسرح والفنون الأدائية بحفر الباطن أول فعالياتها المسرحية، بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية ، حيث ينطلق وعلى مدار ثلاثة أيام عرض مسرحية ( الطريق إلى خسارة ) على مسرح إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن.

المسرحية من تأليف وإخراج الأستاذ مشعل الهملان، وتمثيل مجموعة من فناني المحافظة ، وتدور قصة المسرحية حول مكان تدور حوله العديد من الأساطير والحكايات الشعبية ، ويدور الصراع بين البشر والعوالم الأخرى للسيطرة على بئر الماء ، وتستحضر المسرحية عدد من الأساطير الشعبية المتداولة في الذاكرة الجمعية كشخصية " تريترا وأم شعفة" .

وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية إضاءة للمسرح والفنون الأدائية الأستاذ مشعل الهملان الذي تقدم بالشكر لهيئة المسرح والفنون الأدائية على دعمها اللامحدود للجمعية منذ انطلاقتها ، متطلعاً إلى تظافر الجهود لما يحقق مستهدفات رؤية 2030 ، وخاصة في الجانب الثقافي الذي يساهم في مستوى جودة الحياة بإذن الله.

الجدير بالذكر إن جمعية إضاءة للمسرح والفنون الأدائية تأسست حديثاً كأول جمعية رسمية تهتم في المسرح والفنون الأدائية في المنطقة.