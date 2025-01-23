امن العاصمة عدن يحذر المغتربين في هذه الدول من هذا الامر الخطير ..

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عدن - ياسمين التهامي - �ذر نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد أبو بكر جبر جميع مهاجرين بلادنا في دول الخليج بعدم تحويل الأموال إلى بلدهم بطريقة غير مشروعة وغير قانونية هروبًا من ضريبة الحوالة تسمى( عمولة).. قائلآ بأن عليهم الحذر والاستفادة من اخطاء أخوانهم الذين تعرضوا للنصب والاحتيال حيث استلمنا في الاونة الاخيرة بلاغات من عدة اشخاص مغتربين لتعرضهم للنصب بحجة ايهام الضحية ان ياتي اليهم باستلام المبلغ في الدولة التي يتواجد فيها وعند اللقاء بالضحية يقوموا بتهديده ونزع منه الجوال وارسال رسالة من جواله الى وكيله في عدن او في اي محافظة من المحافظات المحررة انه استلم المبلغ والتي تقدر بمئات الالاف من العملات الصعبة وهو في الإساس لم يستلم اي مبلغ وفور استلام الوكيل الرسالة يقوم بتحويل المبلغ عبر محل الصرافة للشخص الذي يتبع العصابة وبعد انتهاء عملية النصب يتضح لهم ان العملية كانت بدافع النصب والاحتيال... وأكد أنه فور استلام البلاغات تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بضبط بعض الاشخاص من أفراد العصابة وعند استكمال التحقيقات والاجراءات سوف نحيل المتورطين الى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزائهم العادل وفقاً للقانون... مؤكدا أن الغرض من المنشور يأتي اولاً براءة ذمة وان يصل منشورنا الى جميع اخوانا المهاجرين والحذر من تلك الأعمال الغير انسانية وان يسلكو الطرق المشروعة حفاظا على اموالهم المكتسبة من عرقهم وجهودهم...

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