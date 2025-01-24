شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تطورات ملحوظة اليوم الجمعة 24 يناير 2025 خلال آخر تحديث مسجل أمام الجنيه بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر فى بنك القاهرة سعر فى بنك القاهرة 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

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