شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحديدة.. هزة أرضية جديدة تضرب محافظة أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بت هزة أرضية بمنطقة وصاب السفال وأخرى بمنطقة انس بمحافظة ذمار وسط البلد. ويأتي هذا بعد ساعة من ضرب محافظة الحديدة. عدن - ياسمين التهامي - بت هزة أرضية بمنطقة وصاب السفال وأخرى بمنطقة انس بمحافظة ذمار وسط البلد. ويأتي هذا بعد ساعة من ضرب محافظة الحديدة.

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