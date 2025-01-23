وزارة الخارجية.. تستنكر تصريحات وزير خارجية جنوب السودان ومتطلباتها بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في بلدنا

وزارة الخارجية السودانية ردا على تصريحات وزير خارجية جنوب السودان بالأمم المتحدة: – شكلنا لجنة عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة – فقد شهدت جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية راح ضحيتها مواطنون سودانيون – عبر تحريض من قيادات جنوبية رسمية لم تسلم منها سفارتنا في جوبا الأمر الذي يعتبر خرقا لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية – جوبا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف التجنيد وإرسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني رغم مشاركة مجموعات منهم بالتوثيق والأدلة – سنتخذ إجراءات مناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية – الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق القانون والمعاهدات الدولية الجزيرة السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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