الامارات | شاي التوت الأسود أم الحليب.. أيهما أفضل لتعزيز مستويات الكالسيوم؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف خبراء في الصحة عن مشروب آسيوي تقليدي قد يكون الحل المثالي للأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز تناولهم للكالسيوم.

وعندما نفكر في الكالسيوم، غالبا ما يتبادر إلى أذهاننا الحليب ومنتجات الألبان، وكذلك بعض أنواع الأسماك مثل السلمون.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن هناك مصادر طبيعية أخرى يمكن أن تعزز من مستويات الكالسيوم في الجسم، وبعضها قد يتفوق على المصادر التقليدية.

ومن بين هذه المصادر، شاي التوت الأسود المصنوع من أوراق نبات "Morus nigra"، الذي يستخدم في الطب الآسيوي التقليدي منذ قرون.

وأوضح الخبراء أنه لا يقتصر على كونه بديلا للألبان في توفير الكالسيوم، بل يمكن أن يقدم مستويات أعلى بكثير من هذا المعدن المهم.

فوائد شاي التوت الأسود

ووفقا للدراسات، يوفر شاي التوت الأسود ما يصل إلى 22 ضعفا من الكالسيوم الموجود في كوب واحد من الحليب، ما يجعله خيارا مثاليا للأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم، وهو أمر شائع خاصة لدى كبار السن الذين يعانون من هشاشة العظام.

لكن فوائد شاي التوت الأسود لا تتوقف عند ذلك فقط، حيث يساهم أيضا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو من ارتفاع مستويات السكر في الدم. كما يحتوي هذا النوع من الشاي على مضادات أكسدة قوية، تعزز من صحة الجهاز المناعي وتساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

مفيد للقلب

علاوة على ذلك، يعتبر هذا المشروب مفيدا للقلب، وله خصائص مضادة للالتهابات، ما يساهم في تعزيز الصحة العامة والشيخوخة الصحية.

وفيما يتعلق بطريقة تحضير شاي التوت الأسود، فهي بسيطة للغاية: كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من أوراق التوت المجففة إلى نصف لتر من الماء المغلي. وتُترك الأوراق منقوعة في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم يتم تصفيتها وتقديم الشاي.