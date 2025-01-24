شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تكرّم الفائزين في مسابقة الألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

تطوير مهارات الكفاءات الوطنية

الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب وجمعية الألعاب الرقمية، مسابقة "قلوبل قيم جام 2025" في نسختها التاسعة في المملكة مساء الخميس، وذلك بمسرح كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.وتوّج عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور إياد كاتب، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور فؤاد أبو لبن الفائزين، حيث حقق جائزة أفضل لعبة شاملة فريق "بيت فورج" ممثلها الطالب فهد الحواس ومحمد الحربي ومحمد خياط.كما نال فريق "إليت" جائزة الابتكار ويمثله الطلاب فهد الغامدي ومحمد يماني وعبدالعزيز المالكي، وحصل فريق "أوشن" على جائزة أفضل تصميم بصري تمثله الطالبات جنى العسيري وريماس الجدعاني ووئام البقمي.وهدفت المسابقة إلى تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات الحديثة والناشئة لمواكبة التغيرات السريعة للقطاعات المهنية بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والوظائف المستقبلية ، وتنمية القدرات البشرية في مجال تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتقديم نظرة شاملة حول تصميم وتطوير ألعاب الفيديو.بالإضافة إلى إعداد وصقل مصممي ومطوري ألعاب محترفين قادرين على تصميم وتنفيذ ألعاب إلكترونية متكاملة، باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات المتاحة، وذلك ضمن حرصها على تنمية القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن.ونوّهت منسقة الهاكثون مع جمعية الألعاب الرقمية الدكتورة هند بيطار، بأن اختيار الفائزين كان صعبًا جدًا نظرًا لتقديم جميع المشاركين نماذج ألعاب متطورة في مستوى تنافسي عال قادر بإذن الله على المشاركات العالمية مستقبلًا.