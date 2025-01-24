شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع أمرا برفع السرية عن اغتيال جون كينيدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، برفع السرية عن ملفات الحكومة الأميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي العام 1968.إضافة الى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.وصرح ترامب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في المكتب البيضوي في البيت الأبيض: "سيتم الكشف عن كل شيء".