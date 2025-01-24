دحر موجة الهجوم الأولي على الفاشر

صدّت الفاشر الصامدة موجة هجوم عنيف شنته مليشيات آل دقلو وكلاب صيدها من بقايا عصابات الشر العابرة للقارات .. ■ بحمد الله تم دحر موجة الهجوم الأولي وبإذن الله ستتكسر قرون وأصابع المؤامرة تباعاً .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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